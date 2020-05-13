Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Koronavirüs salgını, 2.Dünya Savaşı'ndan sonra aynı anda tüm dünyanın gündemi olan ilk olaydır. İnsanlık daha önce aynı anda tüm dünyayı saran böyle bir salgınla karşılaşmamıştı. Koronavirüs küresel dünyanın küresel salgınıdır.

DSÖ verilerine göre dün dünyada toplam 82 bin 591 yeni vaka tespit edilmiştir. Türkiye günlük koronavirüs tablosu dün çok daha iyi bir tabloydu. Şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür, yeni vaka sayıları azalmıştır.

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar.

Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Geçen hafta mücadelemizin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz dedim. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir.

Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz.

Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz.



