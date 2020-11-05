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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim."
İZMİR
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05.11.2020 13:39 |
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim."