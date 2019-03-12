IHAAW115452-SIY\/12-03-2019 \n- Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, "Bilkent\u2019te sa\u011fl\u0131\u011fa odaklanm\u0131\u015f bir teknokent yap\u0131s\u0131 olu\u015fturulacak. Ar-Ge ve \u00fcretimi sa\u011flayan, bin d\u00f6n\u00fcmden a\u015fa\u011f\u0131 olmayan bir yap\u0131 olacak" dedi. \n12.03.2019 11:54:52 TSI\nNNNNPARTNER 28 kiloya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc, 5 kez \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc! Ama \u015fimdi...Alper: \u201cYapt\u0131klar\u0131m\u0131z, yapacaklar\u0131m\u0131z\u0131n teminat\u0131d\u0131r\u2019\u2019Bakan Koca a\u00e7\u0131klad\u0131! Sa\u011fl\u0131k vadisi geliyor