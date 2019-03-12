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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent’te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. Ar-Ge ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

IHAAW115452-SIY/12-03-2019 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent’te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. 12.03.2019 11:54:52 TSI NNNN

IHAAW115452-SIY/12-03-2019

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilkent’te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. Ar-Ge ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak" dedi.

12.03.2019 11:54:52 TSI
NNNN

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