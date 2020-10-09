Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Biz semptomu, yani bulgusu olan, testi pozitif olan kişileri 'hasta' olarak görüyoruz. Her ülkenin kendine ait bir test uygulaması ve test politikası var. Bizim test politikamızda da Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde de t
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Biz semptomu, yani bulgusu olan, testi pozitif olan kişileri 'hasta' olarak görüyoruz. Her ülkenin kendine ait bir test uygulaması ve test politikası var. Bizim test politikamızda da Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde de t
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Biz semptomu, yani bulgusu olan, testi pozitif olan kişileri 'hasta' olarak görüyoruz. Her ülkenin kendine ait bir test uygulaması ve test politikası var. Bizim test politikamızda da Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde de test politikası olarak semptomu, yani bulgusu olan kişileri test yapıyoruz Türkiye olarak. Oxford'un hazırladığı haritada, dünyada hangi ülkenin hangi test politikasını kullandığı çok net ifade ediliyor. Dolayısıyla biz ülke olarak, test politikamızda, semptomu yani bulgusu olan kişilere test yaptığımızı rehberimizde açık bir şekilde ifade ettik. Açık bir şekilde ifade ettiğimiz bu kişileri de Dünya Sağlık Örgütüne bildiriyoruz. Bu anlamda hiçbir sorun yok."