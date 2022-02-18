Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu belirtileri açıklayıp uyardı: Birbirine karıştırmayın

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları madde madde açıkladı. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri ile bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara Molnupiravir ilacının dağıtımının başladığını duyurdu.

Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu illerde son duruma dikkat çeken Bakan Koca, "İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın tüm illere dağıtımının sağlandığını ve ilçelere de dağıtımının başlandığını bildirdi.

''İHTİMALLERİ HAFİFE ALMAYIN''

Öte yandan Bakan Koca, bugün Twitter hesabından ''65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor'' açıklamasında bulundu.

