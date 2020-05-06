Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu dönemin adı 'Kontrollü Sosyal Hayat'

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca: "Bu d\u00f6nemin ad\u0131 'Kontroll\u00fc Sosyal Hayat'. Bu yeni d\u00f6nemde Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamam\u0131z g\u00fcnl\u00fck hayatta \u00f6nemli rol oynayacak"G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Ece \u00dcner'den YKS yorumu: Hazineye k\u0131y\u0131l\u0131r m\u0131 hi\u00e7?Salg\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fcnde bilan\u00e7o a\u011f\u0131rla\u015f\u0131yorKoronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in ellerinizi s\u0131cak suyla y\u0131kamay\u0131n