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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu dönemin adı 'Kontrollü Sosyal Hayat'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu dönemin adı 'Kontrollü Sosyal Hayat'

06.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu dönemin adı 'Kontrollü Sosyal Hayat'. Bu yeni dönemde Hayat Eve Sığar uygulamamız günlük hayatta önemli rol oynayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu dönemin adı 'Kontrollü Sosyal Hayat'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu dönemin adı 'Kontrollü Sosyal Hayat'. Bu yeni dönemde Hayat Eve Sığar uygulamamız günlük hayatta önemli rol oynayacak"

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