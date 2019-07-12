Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 16 Temmuz'da hasta kabul etmeye başlayacak Şehir Hastanesi için geldiği Bursa'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şehir hastanelerini; ileri teknoloji ve branş çeşitliliğiyle birlikte hastaların başka bir hastaneye sevk edilmeyip tedavilerinin tümünün burada gerçekleştirileceği şekilde konumlandırdıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir takım temaslarda bulunma amacıyla Bursa’ya geldi. Bakan Koca, ilk ziyaretini Bursa Valiliği’ne gerçekleştirdi. Burada Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya gelen Bakan Koca’nın ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa İl Sağlık Müdürü Özkan Akan da yer aldı.

'BURSA SAĞLIK ALANIYLA DA ÖNEMLİ BİR İL OLACAK'

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Koca, lisedeki eğitim yıllarını geçirdiği Bursa’ya ‘Bakan’ olarak gelmekten ötürü son derece mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kısa süre başta sağlık sorunları olmak üzere genel sorunları çözüm bekleyen konuları birlikte istişare etme fırsatı bulduk. Bursamız sanayisiyle, tarımıyla, üniversiteleriyle, ticaretiyle ve bundan sonraki süreçte de sağlık alanıyla da önemli bir ilimiz olacak. Bursa’nın lokasyonu, doğal kaynakları, rehabilitasyon ve benzeri imkanlarıyla sağlık turizminde bundan sonraki süreçte daha ciddi bir pay alacağını düşünüyoruz" dedi.

'5 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZA HİZMET ÜZERE KONUMLANDIRILMIŞ BİR HASTANE'

AK Parti hükümeti döneminde Bursa’ya 45 milyar lira yatırım yapıldığını ve bunun 2 milyar liraya yakının sağlık yatırımı olduğunu belirten Bakan Koca, "Şehir Hastanesi’nin toplam yatırımı 2.3 milyar lira gibi bir değere ulaştı. Şehir Hastanemizin bundan sonraki süreçte Bursa’da sağlığın üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve fiziki yapısıyla, branş çeşitliliğiyle, ileri teknolojik yapısıyla, özellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın doğum, psikiyatri ve fizik tedavi gibi branş hastaneleriyle bölgenin sağlık üssü olabilecek bir hastanemiz. Güney Marmara bölgesinde 5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir hastane. Önümüzdeki dönemde şehir hastanelerimizi sağlığın geldiği en üst noktada ve ileri teknolojisiyle, altyapısıyla, branş çeşitliliği ve disipliniyle yetkin olan ve hastanın artık Şehir Hastanesi’nden başka bir ile ya da hastaneye sevk edilmeye gerek kalmayacak şekilde konumlandırıyoruz" diye konuştu.

BİN 355 YATAKLI, 49 AMELİYATHANELİ

Bursa Şehir Hastanesi hakkında bilgiler de veren Bakan Koca, "Bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Yer yer üniversite ile de işbirliğinde olan Türkiye GENOM ve Türkiye kanser gen projeleri ile ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir hastane olarak da konumlandırdığımızı da belirtmek istiyorum. Diğer taşınmasını düşündüğümüz hastanelerimiz ile ilgili de; biz o yerlerimizi de gerekli tadilat ve restorasyon ihtiyaçlarını tamamlayarak önümüzdeki dönemde yine sağlık ve sağlık eğitimi amaçlı kullanacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Koca, 16 Temmuz Salı günü de hasta kabulüne başlayacaklarını dile getirdi. Bakan Koca ve beraberindeki heyet daha sonra Ulu Camii'de cuma namazını kılmak için valilikten ayrıldı.