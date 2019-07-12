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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

Bakan Koca, hasta kabulüne 16 Temmuz'da başlanacak Bursa Şehir Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlanacak Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisindeki şehir hastanesine gelen Koca, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şehir hastanelerinin 10'uncusunu Bursa'da açtıklarını belirten Koca, tesisin bin 355 yatak ve 49 ameliyathaneye sahip son derece modern teknik altyapısı ve branş çeşitliliğiyle bir sağlık üssü olduğunu söyledi.

Yeni dönemde şehir hastanelerini, hastaların başka bir yere sevk edilmediği bir yer olacak şekilde konumlandırdıklarını dile getiren Koca, Bursa Şehir Hastanesinin Güney Marmara'da 5 milyon civarında nüfusa hizmet verecek ve üniversiteyle iş birliği içinde olacak bir yer olarak tasarlandığını bildirdi.

Bursa Şehir Hastanesinin mükemmeliyet merkezlerinin olduğu önemli bir sağlık üssü niteliğiyle hizmet vereceğini vurgulayan Koca, ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, kamulaştırmayla ilgili sorunların en yakın zamanda çözüleceğini aktardı.

Taşınan hastanelerin ise sağlık ve eğitim amaçlı kullanılacağını belirten Koca, şehir hastanesiyle sağlık turizminde önemli mesafe alınacağını kaydetti.

Bakan Koca, daha sonra hastanenin bölümlerini gezdi, hasta kabulü öncesi son çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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