HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

ŞEHİR HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)

ŞEHİR HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılacak olan Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulundu.
'ŞEHİR HASTANELERİ CUMHURBAŞKANI'MIZIN HAYALİYDİ'
Şehir hastanesinin hazırlıklarını yerinde görmek için buraya geldiğini belirten Koca, "Salı günü hasta kabulüne başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanelerinden 10'uncusu açılmış olacak. Bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Yer yer üniversite ile de işbirliğinde olan Türkiye GENOM ve Türkiye kanser gen projeleri ile ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir hastane olarak da önemli bir sağlık üssü olacak" dedi.
'ŞEHİR HASTANESİ YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK'
Şehir hastanelerini, bulundukları bölgede en kapsamlı hizmeti veren yerler olması için yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, "Hastanın başka illere sevk edilmeyeceği hastaneler olarak kurguluyoruz. Güney Marmara bölgesinde 5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir hastane. Ulaşımla ilgili de çalışmaların ciddi şekilde yürütüldüğünü gördük. Bu anlamda kamulaştırmayla da ilgili acil olarak çıkması için Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Ayrıca taşınan hastanelerin de sağlık ve eğitim amaçlı kullanılacak. Sağlık turizminde önemli bir mesafe kat edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Koca, Bursa'daki programlarının tamamlanmasının ardından İstanbul'a hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaretBalıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret
Çevreyi kirletenler zabıtanın kıskacındaÇevreyi kirletenler zabıtanın kıskacında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.