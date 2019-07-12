Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (2)

ŞEHİR HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılacak olan Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulundu.

'ŞEHİR HASTANELERİ CUMHURBAŞKANI'MIZIN HAYALİYDİ'

Şehir hastanesinin hazırlıklarını yerinde görmek için buraya geldiğini belirten Koca, "Salı günü hasta kabulüne başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanelerinden 10'uncusu açılmış olacak. Bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Yer yer üniversite ile de işbirliğinde olan Türkiye GENOM ve Türkiye kanser gen projeleri ile ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir hastane olarak da önemli bir sağlık üssü olacak" dedi.

'ŞEHİR HASTANESİ YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK'

Şehir hastanelerini, bulundukları bölgede en kapsamlı hizmeti veren yerler olması için yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, "Hastanın başka illere sevk edilmeyeceği hastaneler olarak kurguluyoruz. Güney Marmara bölgesinde 5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir hastane. Ulaşımla ilgili de çalışmaların ciddi şekilde yürütüldüğünü gördük. Bu anlamda kamulaştırmayla da ilgili acil olarak çıkması için Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Ayrıca taşınan hastanelerin de sağlık ve eğitim amaçlı kullanılacak. Sağlık turizminde önemli bir mesafe kat edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Koca, Bursa'daki programlarının tamamlanmasının ardından İstanbul'a hareket etti.