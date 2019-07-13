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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 01:49 | Son Güncelleme

AÇILMAYAN HASTANE İLK HASTASINI KABUL ETTİ Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)

AÇILMAYAN HASTANE İLK HASTASINI KABUL ETTİ
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi’ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulunduğu sırada hastanenin ilk hastası geldi. Çanakkale’de asker oğlunu ziyaretten dönen bir kadın yolda fenalaşınca, henüz hasta kabulüne başlanmadığı halde Acil Servis’e başvurdu. Sağlık Bakanı’nın ziyareti sebebiyle hastanede olan hekimler hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı Acil Serviste ziyaret etti ve durumu hakkında bilgi aldı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)

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