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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 83 milyona çağrı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 83 milyona çağrı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 83 milyona çağrı!

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Herkesi salgına karşı elinden geleni yapmaya çağıran Koca, yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" dedi.


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