Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde sıkça rastlanan asker uğurlamalarına dikkat çekerek, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020



