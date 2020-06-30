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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, son zamanlarda artan asker uğurlamalarıyla ilgili, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde sıkça rastlanan asker uğurlamalarına dikkat çekerek, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.


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