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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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