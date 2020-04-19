Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım. pic.twitter.com/83Iu65lYrZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020



