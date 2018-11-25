Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında şehir hastanesi açıklaması

CNN TÜRK’te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik’in sorularını cevaplayan Bakan koca şunları söyledi:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Yeni dönemde şiddet uygulayan kişiler karakoldan serbest kalamayacak. Cezalar paraya dönüşemeyecek. Meclis iradesiyle yeni bir düzenleme yapılmalı.

ŞEHİR HASTANELERİ

Yatak sayısının 2023 yılında 150 bin olması hedeflendi. En üst düzeyde eksiksiz sağlık üsleri planladık. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planlıyoruz. Hastaneler birden fazla üniversite ile işbirliği yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenme sözleşmesi imzalamamıştır.

