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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 01:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından CNN International'ın İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan filyasyon çalışmalarını takip ettiği yayınından bir kesit paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı:

FİLYASYON NE DEMEK?

Filyasyon (İngilizce Filiation) direkt kelime anlamı olarak aynı soydan, aynı atadan gelme anlamındadır. Hastalığın kaynağı ile ilgilidir.

FİLYASYON YÖNTEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon şöyle açıklanıyor:

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır."

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışması.

Bu çalışma neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği, başka kişilerin risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor.

Uzmanlar, filyasyon çalışmalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğunu söylüyor.

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