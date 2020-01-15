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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan darp edilmesine rağmen doğuma giren doktor hakkında açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan darp edilmesine rağmen doğuma giren doktor hakkında açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Operatör Doktor Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan darp edilmesine rağmen doğuma giren doktor hakkında açıklama!

Osmaniye'de hasta yakını tarafından darp edilen ancak darp edilmesine rağmen doğuma giren doktor hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Koca ayrıca Operatör Doktor Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini de iletti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rahatsızlanan iki aylık hamile eşini Osmaniye Devlet Hastanesi doğum servisine getiren M.B, hasta kaydı konusunda çıkan tartışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönen'i darbetmiş, doktorun şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Gönen, kendisine yapılan ilk yardımın ardından, acil müdahale gereken hamile kadının sezaryen ameliyatına girmişti. (AA)

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sağlık bakanı Fahrettin Koca Gökhan Gönen Osmaniye

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