Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygusal paylaşım

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MURAT ÇİDAM. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/q3372A9DYv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020



