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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygusal paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 22:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygusal paylaşım

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.


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