Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Emrullah Gülüşken ve ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmiş ve Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

"GÜCÜNÜ BİL TÜRKİYEM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey’in durumundan Türkiye sabah 04’te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10’da İsveç’in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!"

COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey’in durumundan Türkiye sabah 04’te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10’da İsveç’in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem! pic.twitter.com/l4wVKwlsXu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020



