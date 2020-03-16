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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 23:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vakasının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıkllama şu şekilde:

"Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."


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koronavirüs bakan koca Fahrettin Koca

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