HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 01:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
EGM: Kampanyaya katılım için genelge veya talimat söz konusu değilEGM: Kampanyaya katılım için genelge veya talimat söz konusu değil
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

Büyük zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Büyük zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Vaka sayısındaki artış...

Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Vaka sayısındaki artış...

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Aydın'da trans birey evinde asılı halde bulundu 

Trans birey evinde asılı halde bulundu 

Adana'da cinayet sanığına sokak ortasında kanlı infaz

Cinayet sanığına sokak ortasında kanlı infaz

Konya'da hareketli dakikalar! Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

EGM: Kampanyaya katılım için genelge veya talimat söz konusu değil

EGM: Kampanyaya katılım için genelge veya talimat söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.