Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."
Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz. pic.twitter.com/l9LefWqJGT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020