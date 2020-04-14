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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 02:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüse ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Korona virüsü işte böyle yeneceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Koca, sosyal medya hesabından, bir sağlık görevlisinin korona virüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı bir video paylaştı.

"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Korona virüsü işte böyle yeneceğiz” ifadelerine yer verdi.


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Fahrettin Koca koronavirüs

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