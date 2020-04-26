HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 07:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya seslenerek, "Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

Söz konusu paylaşımında, İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."

AMBULANS UÇAK GÖNDERİLMESİ TALİMATINI VERMİŞTİ

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Samira Gülüşken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla Türkiye'den yardım istemişti.

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Leyla Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 346 kişi öldüBrezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 346 kişi öldü
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs isveç malmö Emrullah Gülüşken Leyla Gülüşken

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Playstation 4

Playstation 4

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’da sessizlik hakim

Sessiz İstanbul!

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı! (Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay olmuştu)

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı!

Ankara'da 'güneş halesi'

Gören telefona sarıldı! 30 dakika boyunca...

Yurt dışından 133 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye getirildi

Yurt dışından 133 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye getirildi

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 346 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 346 kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.