Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

Söz konusu paylaşımında, İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."

AMBULANS UÇAK GÖNDERİLMESİ TALİMATINI VERMİŞTİ

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Samira Gülüşken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla Türkiye'den yardım istemişti.