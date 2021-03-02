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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

02.03.2021 00:17 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında illerin risk kategorilerini belirlemede, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı, PCR testlerinin pozitiflik ve yoğun bakımların doluluk oranı ile entübe hasta artışının dikkate alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştıSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

"Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde."


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