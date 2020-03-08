Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı. pic.twitter.com/OyitPxp13v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2020



