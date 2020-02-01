Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Sonuç negatif oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nün "ciddi durum" ilan etmesinden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını vurgulayan Bakan Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

"Bakanlık olarak olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızı altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı.

"KORONAVİRÜS SONUCU NEGATİF OLDU"

En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreçte özellikle üniversitelerimizde yetkin olduğunu bildiğimiz, Bakanlığımızda yetkin olduğunu bildiğimiz akademisyenlerimizden oluşan geniş bir Bilim Kurulu oluşturduk. Bilim Kurulu olarak her gün bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri ve önerileri ele alarak bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız."

