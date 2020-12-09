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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! (Kaç kişi, ne zaman aşı olacak?)

09.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! (Kaç kişi, ne zaman aşı olacak?)

Çin'den gelecek koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaza kadar 50 milyon kişinin aşılanmış olacağını duyurdu. Salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili de sevindirici ifadedeler kullanan Bakan Koca, "Nisan ayında bu belayı bitirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

NİSAN SONUNA KADAR 50 MİLYON DOZ

Gazeteci Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşılamayı yapacaklarını söyledi.

ASIL HEDEF: 100 MİLYON DOZ

Bakan Koca, asıl hedeflerinin ise Nisan sonuna kadar 100 milyon dozu temin etmek olduklarını belirtti.

KAÇ KİŞİ AŞI OLACAK?

Koca, yaptığı açıklamada "Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart" diye konuştu.

'NİSAN AYINDA BU BELAYI BİTİRMEK İSTİYORUZ'

"Nisan ayında bu belayı bitirmek, gündemden düşürmek istiyoruz" diyen Koca, Biontech'ten de 25 milyon doz aşı geleceğini açıkladı.

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