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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

23.11.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına karşı uygulanan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeyi aktardı. Bakan Koca "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var."

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