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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2020 15:58 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

İşte Koca'nın yaptığı paylaşım:

Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ.


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Adamsın bakan. Valla kim ne derse desin TÜRKİYE bu virüs konusunda çok dikkatli ve titiz çalışıyor tebrik etmek lazım sağlık bakanlığını. İlk defa dünyaya örnek oluyoruz
Dün 28 lira olan 950 ml Boğaziçi Kolonyası bugün en ucuz 65 lira olmuş... Bunlara el atın lütfen.
okullar tatil edilsin!
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