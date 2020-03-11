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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 23:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin paylaşımlar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımları

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Dün, ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Geçen 90 gün boyunca tereddütsüz gösterdiğimiz şeffaflığın gereğini yerine getirdik. Devletimiz, pozitif tanı bilgisini kamuoyuna vermekte tereddüt etmedi. BU MÜCADELEDE ŞEFFAFLIK ŞARTTIR.

Herhangi bir virüse karşı etkili olabilen antibiyotik veya ilaç yok. Karşı karşıya olduğumuz olayda, virüse karşı öncelikli, etkili ilaç; hastalığın bulaşmasını, yayılmasını önleyecek güvenilir bilgidir. DOĞRU BİLGİ, İLAÇ DEĞERİNDEDİR.

Süreci, Bilim Kurulumuzda aldığımız kararlarla yönetiyoruz. Konu siyaset üstüdür. Çözüm, dayanışmadır. Mücadelenin koşulu tedbirdir. Stratejimiz şeffaflıktır. SAĞLIK SİSTEMİMİZE, BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENELİM.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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