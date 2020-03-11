Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımları

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Dün, ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Geçen 90 gün boyunca tereddütsüz gösterdiğimiz şeffaflığın gereğini yerine getirdik. Devletimiz, pozitif tanı bilgisini kamuoyuna vermekte tereddüt etmedi. BU MÜCADELEDE ŞEFFAFLIK ŞARTTIR.

Dün, ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Geçen 90 gün boyunca tereddütsüz gösterdiğimiz şeffaflığın gereğini yerine getirdik. Devletimiz, pozitif tanı bilgisini kamuoyuna vermekte tereddüt etmedi. BU MÜCADELEDE ŞEFFAFLIK ŞARTTIR. pic.twitter.com/oyS3SIyHYW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020

Herhangi bir virüse karşı etkili olabilen antibiyotik veya ilaç yok. Karşı karşıya olduğumuz olayda, virüse karşı öncelikli, etkili ilaç; hastalığın bulaşmasını, yayılmasını önleyecek güvenilir bilgidir. DOĞRU BİLGİ, İLAÇ DEĞERİNDEDİR.

Herhangi bir virüse karşı etkili olabilen antibiyotik veya ilaç yok. Karşı karşıya olduğumuz olayda, virüse karşı öncelikli, etkili ilaç; hastalığın bulaşmasını, yayılmasını önleyecek güvenilir bilgidir. DOĞRU BİLGİ, İLAÇ DEĞERİNDEDİR. pic.twitter.com/dzx9cqaehj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020

Süreci, Bilim Kurulumuzda aldığımız kararlarla yönetiyoruz. Konu siyaset üstüdür. Çözüm, dayanışmadır. Mücadelenin koşulu tedbirdir. Stratejimiz şeffaflıktır. SAĞLIK SİSTEMİMİZE, BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENELİM.

Süreci, Bilim Kurulumuzda aldığımız kararlarla yönetiyoruz. Konu siyaset üstüdür. Çözüm, dayanışmadır. Mücadelenin koşulu tedbirdir. Stratejimiz şeffaflıktır. SAĞLIK SİSTEMİMİZE, BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENELİM. pic.twitter.com/S7Ry2jlZws — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020



