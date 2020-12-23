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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

23.12.2020 00:28 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Tedbirlere ısrarla uyalım" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU İLLERİMİZDE DÜŞÜŞ BAŞLADI"

"İzmir, Trabzon, Samsun, Hatay valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor.

"İZMİR VE TRABZON'DA TEDBİRLERİ SÜRDÜRMELİYİZ"

İzmir'de günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 30 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Trabzon'da vaka sayıları yüzde 25 düştü, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 72. İzmir ve Trabzon'da tedbirleri sürdürmeliyiz.

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"TEDBİRLERE ISRARLA UYALIM"

Samsun'da vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Yatak doluluğu yüzde 62, yoğun bakım doluluğu yüzde 80. Hatay'da vaka sayısında yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu yüzde 85, yoğun bakım doluluğu yüzde 77. Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım"


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