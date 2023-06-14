Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mantar zehirlenmeleriyle ilgili son dakika açıklaması

Mantar zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir vatandaşı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, Karaman'da yaşayn birgenç kadının Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü belirtti.

Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

'Karaman’da MANTARDAN ZEHİRLENEN BİR GENÇ HANIM, KARACİĞER NAKLİ İLE HAYATA DÖNDÜ. Nakil, Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde yapıldı. Anne ve baba, hastaneye yatırılarak tedavi edildi.

Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3’ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor.

Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor.

Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir.

Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum.' ifadelerine yer verdi.



