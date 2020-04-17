Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'de vaka artış hızının azaldığını ve 1 hafta-10 gün içinde pik noktasına ulaşabileceğini açıkladı.

İşte Koca'nın açıklamaları:

Süreci şeffaf bir şekilde aktarmaya gayret ediyorum. Şu an rakamları hepimiz net biliyoruz. Önümüzdeki günler, 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Ortalama dünya örneklerine Çin, Güney Kore ülkelerinden edindiğimiz bilgilere göre 2 hafta sonra plato olabileceğini düşünüyor, daha sonra düşebileceğini düşünüyoruz. Bütün bunlar bizi rahatlatmamalıdır.

Vakayı tespit edip, filyasyon dediğimiz taramayı yapabilir olmak, yani noktasal yaklaşım içinde hızla tespiti yapmak, iki tedaviyi çok güçlü olabilir olmak, bu konularda her ikisinde hiçbir sorunumuz yok, farklıyız, çok ileriyiz.

Üçüncü ayağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanırsa erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz. Vatandaşımızın biraz daha sabır ve bize destek olmasını istiyoruz.

