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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 18:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz için taziye mesajı yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için mesaj

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

COVID-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs

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