HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 23:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanesi açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin, Avrupa'nın en yüksek yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olduğunu belirtti.

İlk etabı açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin sekiz ayrı hastaneyi bünyesinde barındırdığını vurgulayan Koca, ileri seviye imkanlarıyla sağlık sistemine güç katacağını kaydetti.

Başakşehir Şehir Hastanesinin özelliklerinin yer aldığı bir videoyu da paylaşan Koca, "Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir." değerlendirmesinde bulundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadroÜniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro
Alkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdularAlkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdular
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ölü sayısında korkunç artış!

ABD'de ölü sayısında korkunç artış!

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Başkent’te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

Başkent’te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro tahsis etti

Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

Tedavisi tamamlanan çift, alkışlarla taburcu edildi

Tedavisi tamamlanan çift, alkışlarla taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı!

Erdoğan'dan virüsle mücadele paylaşımı!

Koronadan hayatını kaybeden aile hekimiyle ilgili kahreden detaylar! Anne ve babası...

Koronadan hayatını kaybeden aile hekimiyle ilgili kahreden detaylar!

20 Nisan 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.