Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'tam kapanma' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından satır başları:

Tam kapanmanın vaka sayılarını düşürmesini umuyoruz. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz salgında yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamalarla bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı. Düşüş hızını azaltmak için tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız.

Bugün Antalya'yı bu anlamda detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma göründü. Antalya'da yatak doluluk oranımız yüzde 47.7'ye yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66.3'e düşmüş oldu.

