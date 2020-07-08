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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 00:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüse karşı uyarmaya devam ediyor. Bakan Koca yaptığı paylaşımda fazla yolcunun olduğu ve sosyal mesafenin gözardı edildiği bir videoya yer verdi. Koca paylaşımında, "Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın."


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