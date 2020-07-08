Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın."
Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın. pic.twitter.com/MWRCfBGr0O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020