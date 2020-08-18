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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Wuhan göndermeli paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Wuhan göndermeli paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 22:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaparak, “Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Wuhan göndermeli paylaşım

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.


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