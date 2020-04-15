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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yarısı koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 01:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca paylaşımlarında Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan oluşan kesitlere de yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Hastalık bir haftada görülen maksimum vaka sayısına Amerika’da 11, Çin’de 7. haftada ulaştı. Bizde ise en çok vaka sayısına 4. haftada ulaştı. 4. haftada Türkiye’de vaka artış hızı düşüşe geçti! ŞU ANKİ VERİLERLE, YAYILMA HIZINI KONTROL ALTINA ALMAYA BAŞLAMIŞ DURUMDAYIZ.

SALGININ ÖNÜNÜ KESMENİN YOLU FİLYASYONDUR! Hasta kaybı artış oranı hızında da, vaka artış hızındaki düşüşe benzer bir veriye sahibiz: Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir.

FİLYASYON, BU SİSTEMLİ MÜCADELE gözle görülür sonuçlar veriyor. Tablolar, bize, üstesinden geleceksiniz, direnin diyor. Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır!"


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs

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