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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."
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26.01.2020 12:38 |
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."
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