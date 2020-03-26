HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 22:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e, vaka sayısının 3629'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Ankara'da korkunç olay! Oğlunu sopayla döverek öldürdüAnkara'da korkunç olay! Oğlunu sopayla döverek öldürdü
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

Bakan Soylu talimat verdi! Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Bakan Soylu talimat verdi! Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Tartışma yaratmıştı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Tartışma yaratmıştı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Gecelikle olay poz! 'Mahalledeki sürtüklerle...'

Gecelikle olay poz! 'Mahalledeki sürtüklerle...'

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

AYM'den KHK kararı! O hüküm iptal edildi

AYM'den KHK kararı! O hüküm iptal edildi

Diğer Haberler
Demirören Medya Grubu'nda 'koronavirüs' paniği! Testleri pozitif çıktı

Demirören Medya Grubu'nda 'koronavirüs' paniği!

26 Mart 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Ankara'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Oğlunu sopayla döverek öldürdü

'Evde kal' farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu

'Evde kal' farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan koronavirüs açıklaması: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi

KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.