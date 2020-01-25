Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Elazığ’da 13, Malatya’da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız Elazığ’da 405. Bu hastalarımızın toplam 35 tanesini yatırılarak tedavisi devam ediyor.”

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca: \u201cElaz\u0131\u011f\u2019da 13, Malatya\u2019da 5 vatanda\u015f\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Yaral\u0131 say\u0131m\u0131z Elaz\u0131\u011f\u2019da 405. Bu hastalar\u0131m\u0131z\u0131n toplam 35 tanesini yat\u0131r\u0131larak tedavisi devam ediyor.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Erdo\u011fan: Kurumlar\u0131m\u0131z t\u00fcm tedbirleri almaktad\u0131rAK Parti'li \u00c7elik: Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z hasarl\u0131 evlere girmesinYe\u015fil \u00e7ay\u0131n faydalar\u0131 nelerdir?