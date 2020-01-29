-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
29.01.2020 12:32 |
Son Güncelleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum