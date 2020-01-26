Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı.

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Sivrice il\u00e7esinde 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremde hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 39\u2019a y\u00fckseldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Erdo\u011fan ve Tebbun\u2019dan ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131CHP U\u015fak Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 U\u011fur D\u00fcmen olduBo\u011falar i\u00e7in \u00fcretilen iktidars\u0131zl\u0131k hap\u0131n\u0131 i\u00e7ince...