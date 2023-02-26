Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Hepimizin ortak gündemi' deyip harekete geçtiklerini duyurdu! Koşullara uymayan binalar boşaltılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmaları yerinde inceledi. Burada basın açıklaması yapan Bakan Koca, daha sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Bakan Koca yayınladığı videoda, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarımız. Sağlık camiamızın değerli mensupları. Hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan "yapıların depreme mukavemeti" konusunda, sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar tahliye edilecektir."