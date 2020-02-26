Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Şirin Payzın arasında 'koronavirüs' mesajları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gazeteci Şirin Payzın arasındaki 'koronavirüs' mesajları sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'dan döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs salgınına dair hiçbir önlem olmadığını belirtti.
Şirin Payzın'ın mesajlarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" mesajını paylaştı.
İşte o mesajlar: