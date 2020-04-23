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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Hastalık belirtisi gösteren herkesi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Bakan Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Görüşmelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise videokonferans ile görüştü. İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine teşekkürlerini ileterek, "İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz. Türkiye, bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu" dedi. Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti. Rus Sağlık Bakanı Murashko da Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.

'BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK'

Bakan Koca ise tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren herkesi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Öte yandan Türkiye, bugüne kadar Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus dahil toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Kaynak: DHA

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