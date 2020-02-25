Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

“İran'dan getirilen Türk vatandaşlarında Corona virüsüne rastlanmadı”

"132 yolcumuz ve 8 mürettebatımız var. Yolculardan çoğunluğu 8-35 yaş arası grupta, dolayısıyla hastalık seyri ve bulaşılığı bu grupta düşük olduğu için bizim için daha anlamlı. Bütün yolcularımız Türk vatandaşları"

"Türkiye'de maske sorunu yaşanmıyor, kapasite arttırımı yapan üreticiler oldu. Hatta Çin'e büyük bir kargo uçağıyla maska göndereceğiz. Benzer şekilde İran'a da corona virüs tespiti için hazırladığımız yerli kit gönderimi söz konusu olacak"

