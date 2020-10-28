HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 hafta içerisinde vaka artış oranı yüzde 62. Birkaç ilçeyi söyleyeyim: Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından İstanbul'la ilgili uyarılarda bulundu.

Son 1 haftada İstanbul'daki vaka artış oranının yüzde 62 olduğunu söyleyen Bakan Koca, ilçelerle ilgili olarak da "Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98. İlçelerde %29'a kadar artışın özellikle son 1 haftalık artış hızından bahsediyorum. Türkiye'deki hasta sayısının %40'a yakını İstanbul'da. Ağır hasta sayısı ise %30 civarında." dedi.
2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişmeİskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Antalya'da iç çamaşırına uyuşturucu ve hassas terazi gizleyen kadın tutuklandı
Şüphe üzerine durduruldu! İç çamaşırına gizlemiş
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme! 4 ilde 5 zanlı gözaltında
İskenderun'daki terör olayıyla ilgili flaş gelişme
Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu
İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu
Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.