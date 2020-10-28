Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından İstanbul'la ilgili uyarılarda bulundu.

Son 1 haftada İstanbul'daki vaka artış oranının yüzde 62 olduğunu söyleyen Bakan Koca, ilçelerle ilgili olarak da "Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98. İlçelerde %29'a kadar artışın özellikle son 1 haftalık artış hızından bahsediyorum. Türkiye'deki hasta sayısının %40'a yakını İstanbul'da. Ağır hasta sayısı ise %30 civarında." dedi.





