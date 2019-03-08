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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Koca, valilik ziyaretinde kentteki sağlık yatırımlarını anlattı

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Koca, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaretinde, kentteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli'ne 16 yılda 11,5 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Koca, bunlardan 250 milyonunun sağlık yatırımı olduğunun altını çizdi.

Sağlık sektöründe kadın istihdamı oranının yüksek olduğunu vurgulayan Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, Kırklareli'nde 3 hastanenin yapımının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Lüleburgaz'da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bu yılın haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize'de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı, yüzde 20'lere yakın, aralık ayında teslim alınmak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy'de ise bir entegre hastanemiz var. Bu entegre hastanemizin de kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor.

Ayrıca 10 sağlık kuruluşumuzun da plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özelikle acil hizmetlerinde geldiğimiz düzeyi biliyorsunuz. Acil istasyon sayımız 3'ten 19'a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sayımız da 3'ten 41'e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4x4 paletli ambulansımızın teslimini yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli'mize yapıyor olacağız. Yani 3'ten 50'ye çıkan bir ambulans sayımız olacak."

Koca, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Koca, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca, ardından Pınarhisar'daki programlarına katılmak üzere ilçeye hareket etti.

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Bakan Fahrettin Koca sağlık

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