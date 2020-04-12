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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınındaki yeni gelişmeyi gece yarısı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınındaki yeni gelişmeyi gece yarısı duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 01:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınındaki yeni gelişmeyi gece yarısı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:


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