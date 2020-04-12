Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınındaki yeni gelişmeyi gece yarısı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. pic.twitter.com/SHEZg1JL4M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020



